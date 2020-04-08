Доллар и евро растут в начале торгов

Мировые цены на нефть сегодня утром растут в надежде на достижение новых договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи, свидетельствуют данные торгов.

Участники рынка ожидают, что встреча ОПЕК+ в четверг будет более успешной, чем в начале марта. ОПЕК+ планирует 9 апреля обсудить возможное сокращение добычи нефти с целью стабилизировать ситуацию на рынке.

В начале марта подобные обсуждения альянса провалились. Консенсус не был достигнут ни по предложению России просто продлить сделку ОПЕК+, чтобы далее принять более взвешенное решение, ни по идее Саудовской Аравии углубить сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. В итоге с 1 апреля сделка была прекращена.

Оптимизм перед встречей ОПЕК+ перевешивает статистику Американского института нефти (API), согласно которой запасы нефти в США по итогам прошедшей недели подскочили сразу на 11,9 миллиона баррелей. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики предполагают, что ведомство сообщит о росте запасов на 9,2 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 75,6807 рубля. По отношению к последней сделке 7 марта доллар увеличился на 14 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 22,57 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 12,73 копейки и составил 82,1702 рубля. Однако к официальному курсу евро вырос на 15,78 копейки.