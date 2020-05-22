Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются в среднем на 4-5% на фоне доклада премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня инвесторы обратили свое внимание на новости из КНР, которая является крупнейшим импортером нефти. Ли Кэцян в пятницу выступил с докладом, в ходе которого сообщил, что власти на фоне эпидемии коронавируса и её влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году, которые обычно озвучивались на открытии сессии парламента. Это возобновило опасения, что последствия пандемии коронавируса будут продолжать снижать спрос на топливо второго по величине в мире потребителя нефти — КНР.

В первом квартале 2020 года из-за пандемии экономика страны показала отрицательный рост, ВВП страны снизился на 6,8% в годовом выражении, что произошло впервые после Культурной революции 1976 года.

Отказ от цели роста «может быть истолкован как уделение меньшего внимания инвестициям в инфраструктуру и может рассматриваться негативно для нефти», - отметил аналитик «Axi Corp's» Стивен Иннес, чьё мнение приводит агентство «Рейтер».

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падения нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 71,5844 рубля. По отношению к последней сделке 21 мая доллар вырос на 61,69 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 66 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра2 увеличился к последней сделке на 52,28 копейки и составил 78,2228 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 42,63 копейки.