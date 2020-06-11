Цены на нефть снижаются сегодня утром примерно на 3% из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырьё, усилившихся после выхода статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,7 миллиона баррелей и составили 538,065 миллиона баррелей, обновив таким образом достигнутый в марте 2017 года исторический рекорд.

«Недавний рост цен на сырую нефть застопорился, поскольку рост запасов показал, что путь к восстановлению будет непростым», — отмечают аналитики «ANZ», мнение которых приводит агентство «Рейтер». По словам аналитиков, после активного роста цен с апреля сейчас многие трейдеры готовы к продажам на волне любых негативных новостей. Рост случаев заражения коронавирусом продолжает омрачать настроения на рынках, общее количество случаев заболевания в США превысило 2 миллиона. В мире же число зараженных тем временем уже более 7 миллионов.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 69,0875 рубля. По отношению к последней сделке 10 июня доллар вырос на 58,75 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала почти на 47 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 55,79 копейки и составил 78,4879 рубля. К официальному курсу евро поднялся на 56,50 копейки.