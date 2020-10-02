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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.20 10:30

Доллар и евро растут в начале торгов

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на 2%, снижение нефтяных цен ускорилось после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвержден коронавирус, свидетельствуют данные торгов. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 2,01%, до 37,94 доллара за баррель.

Ранее Трамп заявил, что у него и его супруги подтверждён коронавирус. До этого сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс. До публикации сообщения Трампом в «Twitter» нефть дешевела на 1%.

При этом условия на рынке нефти остаются неблагоприятными из-за рисков вокруг спроса и предложения. «Основополагающие факторы для нефти не воодушевляют, поскольку предложение растёт и ожидания по спросу кажутся неблагоприятными», - цитирует агентство «Рейтер» мнение аналитиков «ANZ».

Рынки обратили внимание на новости по добыче нефти. В частности, инвесторы оценили сообщения СМИ о том, что добыча нефти в Ливии выросла до 270 тысяч баррелей в сутки. В понедельник, 28 сентября, агентство «Блумберг» сообщало, что добыча нефти Ливией составляет около 150 тысяч баррелей в день.

Ситуация вокруг пандемии коронавируса продолжает поддерживать опасения второй волны заражений, что может сдержать восстановление мировой экономики и, следовательно, спроса на нефть.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 77,8363 рубля. По отношению к последней сделке 1 октября доллар подорожал на 47,13 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 55,89 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке повысился на 51 копейку и составил 91,3704 рубля. К официальному курсу евро поднялся на 64,67 копейки.

 

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