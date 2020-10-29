Доллар и евро рванули вверх почти на 1,3 рубля

Центральный банк России с 30 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 78,8699 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 131,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,6011 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 133,79 копейки.