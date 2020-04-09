Доллар и евро сегодня потеряли по 1,1 рубля

Центральный банк России с 10 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,6050 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 114,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,0882 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 114,59 копейки.