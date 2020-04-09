Мурманская область. Арктика (16+)09.04.20 12:45
Доллар и евро сегодня потеряли по 1,1 рубля
Центральный банк России с 10 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,6050 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 114,49 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 81,0882 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 114,59 копейки.
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Последние комментарии
DbrnjhY
09.04.20 14:20
Интересно, а как проходило заседание думы? Почему нет фото?
Олег Чирков
08.04.20 22:00
Очень разумное решение! Ибо надпись пером не вырубить и топором. Причину своего выхода на шоппинг можно легко обосновать хоть похоронами тёщи,но в другой раз всё-таки придётся выдумывать что-нибудь
Комментарий к новости:Со справкой в магазин ходить не надо!
NOUDIMON
08.04.20 12:28
Вылечили? Скорее всего, они выздоровели! Сами.
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