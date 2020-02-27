Доллар и евро сегодня утром продолжают укрепляться

Мировые цены на нефть эталонных марок сегоднячя утром продолжают снижаться после того, как днём ранее они завершили торги на минимальных отметках за последние 13 месяцев.

На рынке сохраняются опасения, что распространение коронавируса COVID-19 будет оказывать негативное влияние на глобальную экономику, а, следовательно, и на спрос на нефть в мире, отмечает Dow Jones.

Наибольшую обеспокоенность вызывает уязвимость к вирусу американского рынка, полагают в «AxiCorp». «Проблема заключается в том, что в США было протестировано всего 426 человек, а в Южной Корее - 35 тысяч», - отметил главный рыночный аналитик «AxiCorp» Стивен Иннес. По его словам, в США по указаниям властей должны проверять только тех, у кого наблюдаются респираторные симптомы и которые недавно ездили в Китай или имели близкий контакт с инфицированным человеком. «Проблема в том, что коронавирус бессимптомен - он заразен до появления симптомов», - предупреждает эксперт.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $0,72 (1,48%) - до $48,01 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $1,17 (2,34%), завершив день на отметке $48,73 за баррель - минимуме с 7 января прошлого года.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже в четверг упали на 3,8% - до 368 юаней за баррель. Днём ранее снижение котировок составило 4,2%.

Доллар и евро сегодня утром продолжают расти на торгах Московской биржи. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне опасений относительно последствий коронавируса для мировой экономики, а также продолжающегося падения нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 65,6816 рубля. По отношению к последней сделке 26 февраля доллар вырос на 21,16 копейку. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 16,39 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 38,27 копейки и составил 71,6577 рубля. К официальному курсу евро поднялся на 41,38 копейки.