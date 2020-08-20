Доллар и евро сели на «качели»

Мировые цены на нефть в четверг утром опускаются примерно на 1%, опасения вокруг спроса на сырье и данные о запасах нефти в США сдерживают котировки, свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на WTI тем временем опускались в цене на 0,97%, до 42,69 доллара за баррель.

Риски по спросу на нефть поддерживаются неопределенностью вокруг экономики США. Власти страны продолжают спор об объёме нового пакета поддержки экономики. Белый дом и республиканцы готовы выделить около 1 триллиона долларов, демократы требуют намного больше. Советник президента страны Дональда Трампа ранее исключил, что новый пакет поддержки экономики США может быть сравним по величине с уже выделенными более чем 3,5 триллиона долларов.

Сдерживает котировки и статистика из США. Согласно данным Минэнерго страны, за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в Штатах снизились только на 1,6 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали уменьшение на 2,7 миллиона баррелей. Добыча нефти в стране за неделю не изменилась и осталась на уровне в 10,7 миллиона баррелей в день.

Инвесторы обратили внимание и на новости от ОПЕК+. Как заявил в среду министр энергетики РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, мировой спрос на нефть восстановился до 90% от докризисного уровня.

«Позитивные итоги встречи ОПЕК+ были скомпенсированы данными EIA (минэнерго США) о том, что запасы на прошлой неделе снизились слабее ожиданий», — цитирует агентство «Рейтер» слова аналитика «Phillip Futures» Автара Санду.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,5088 рубля. По отношению к последней сделке 19 августа доллар подорожал на 20,63 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась почти на 27 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос к последней сделке на 25,29 копейки и составил 87,0104 рубля. Тем временем к официальному курсу евро снизился на 39,33 копейки.