Доллар и евро снижаются в начале дня на торгах Московской биржи

Стоимость нефти растёт в среду утром на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По данным API, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 3,61 миллиона баррелей при прогнозируемом снижении на 2,15 миллиона. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики ожидают, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,9 миллиона баррелей.

Инвесторы также отыгрывают данные доклада ОПЕК, опубликованного вчера. Альянс повысил прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 6 миллионов баррелей в сутки, и теперь ожидает мировой спрос на уровне 96,5 миллиона баррелей в сутки.

Аналитик «Oanda» Джеффри Хейли считает, что цены на нефть постепенно «набирают обороты» и ещё могут продемонстрировать рост, как в начале года.

«Помогает улучшение прогноза ОПЕК по спросу, хотя он может быть чересчур оптимистичным. Данные по промышленному производству Китая в пятницу будут следующим важным событием», — цитирует аналитика агентство «Блумберг».

Рубль в начале торгов среды незначительно меняется к доллару и евро после ощутимого роста во вторник, следует из данных Московской биржи. Доллар и евро снижаются на торгах.