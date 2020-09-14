Цены на нефть в понедельник утром растут на новостях об очередном шторме в США, который угрожает остановить добычу в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,62% — до 37,56 доллара за баррель.

Сегодня в центре внимания инвесторов новости о шторме в США. Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) в субботу сообщил, что у берегов американского штата Флорида в Мексиканском заливе сформировался тропический шторм «Салли», который может усилиться до урагана. Агентство «Рейтер» в воскресенье сообщило, что энергетические компании «Chevron» и «Murphy Oil» уже эвакуируют рабочих с нефте- и газодобывающих платформ.

Кроме того, на этой неделе ожидается встреча ОПЕК+. Участники торгов ждут новостей о выполнении участниками альянса договоренностей по сокращению добычи, особенно в свете замедляющегося восстановления спроса.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают новости о вакцине от коронавируса. Оксфордский университет и «AstraZeneca» возобновили клинические испытания вакцины после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров.

«Оптимисты по-прежнему сосредоточены на вакцине», — сказал агентству Блумберг аналитик «AxiCorp» Стивен Иннес, добавив, что это подталкивает цены вверх, даже несмотря на отсутствие уверенности в восстановлении экономики.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 74,7370 рубля. По отношению к последней сделке 11 сентября доллар снизился на 31,30 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 15,86 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке уменьшился на 29,32 копейки и составил 88,5543 руля. К официальному курсу евро подешевел на 12,25 копейки.