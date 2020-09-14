Представлена редакция плана модернизации портов до 2030 годаПочти половина россиян относится к кредитам настороженно
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.09.20 10:30

Доллар и евро снижаются в начале торгов

Цены на нефть в понедельник утром растут на новостях об очередном шторме в США, который угрожает остановить добычу в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,62% — до 37,56 доллара за баррель.

Сегодня в центре внимания инвесторов новости о шторме в США. Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) в субботу сообщил, что у берегов американского штата Флорида в Мексиканском заливе сформировался тропический шторм «Салли», который может усилиться до урагана. Агентство «Рейтер» в воскресенье сообщило, что энергетические компании «Chevron» и «Murphy Oil» уже эвакуируют рабочих с нефте- и газодобывающих платформ.

Кроме того, на этой неделе ожидается встреча ОПЕК+. Участники торгов ждут новостей о выполнении участниками альянса договоренностей по сокращению добычи, особенно в свете замедляющегося восстановления спроса.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают новости о вакцине от коронавируса. Оксфордский университет и «AstraZeneca» возобновили клинические испытания вакцины после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров.

«Оптимисты по-прежнему сосредоточены на вакцине», — сказал агентству Блумберг аналитик «AxiCorp» Стивен Иннес, добавив, что это подталкивает цены вверх, даже несмотря на отсутствие уверенности в восстановлении экономики.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 74,7370 рубля. По отношению к последней сделке 11 сентября доллар снизился на 31,30 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 15,86 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке уменьшился на 29,32 копейки и составил 88,5543 руля. К официальному курсу евро подешевел на 12,25 копейки.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Покупательная способность россиян снизилась во II квартале до минимума за 10 лет НИУ ВШЭ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
11.09.20 23:13
Натуральный Ново-Землянский рыбий коронавирус....
Комментарий к новости:Треска с язвами взбудоражила людей
Евгений
11.09.20 08:42
Скорее всего это реально механические поверждения.
Комментарий к новости:Треска с язвами взбудоражила людей
Д.О. Вернер.
08.09.20 20:49
Давайте сразу ЦУП создадим!
Комментарий к новости:В Мурманской области создают Центр управления регионом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире13:00«Отражение радуги». Художественный сериал, 1 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Почти половина россиян относится к кредитам настороженно-PRO Валюту (16+)Доллар и евро снижаются в начале торгов-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Периоды работы в медицинских организациях при работе с пациентами с COVID-19 будут рассчитываться как «день за два»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 687 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика