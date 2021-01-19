Стоимость нефти во вторник утром демонстрирует разнонаправленную динамику по основным маркам, свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на WTI тем временем дорожали на 0,58%, до 52,35 доллара за баррель.

Во вторник на рынке нефти присутствуют противоречивые настроения. Оптимизм относительно того, что стимулы со стороны правительств поддержат мировой экономический рост и спрос на нефть, поддерживает цены.

Инвесторы также с оптимизмом смотрят на спрос в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, после того как данные, опубликованные 18 января, показали, что объём её переработки вырос на 3% в прошедшем году.

«Вчерашние данные из Китая положительно повлияли на цены на нефть», — цитирует агентство «Рейтер» старшего стратега «CMC Markets» Майкла Мак-Карти.

Однако продолжающиеся «коронавирусные» ограничения и рост числа случаев заражения по-прежнему оказывают давление на спрос на «чёрное золото», тем самым сдерживая цены. «В Европе и США медленное внедрение вакцин также вызывает опасения, что восстановление спроса останется неуловимым», — приводит также агентство мнение аналитиков «ANZ».

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль окреп к бивалютной корзине на фоне высоких цен на нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,8027 рубля. По отношению к последней сделке 18 января доллар подешевел на 19,23 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта уменьшилась на 17 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 15,57 копейки и составил 89,2643 рубля. К официальному курсу евро понизился на 6,64 копейки.