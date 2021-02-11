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Мурманская область. Арктика (16+)11.02.21 10:30

Доллар и евро снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, инвесторы продолжают фиксировать прибыль после ралли стоимости на это сырьё, свидетельствуют данные торгов.

Накануне Минэнерго США сообщило о существенном снижении запасов этого сырья в стране. Показатель за минувшую неделю снизился на 1,4%, до 469 миллиона баррелей, что является минимумом с конца марта 2020 года. США являются крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому новость о снижении запасов подтолкнула цены на «чёрное золото» вверх.

Утром 11 февраля трейдеры предпочитают зафиксировать прибыль. При этом нефтяные цены по-прежнему остаются в районе годовых максимумов, поскольку массовая вакцинация от COVID-19 улучшает перспективы восстановления мировой экономики, а строгое соблюдение странами ОПЕК+ условий сделки по сокращению добычи уравновешивает спрос и предложение на рынке.

При этом инвесторам добавляет осторожность тот факт, что восстановление рынка может побудить производителей, таких как Саудовская Аравия, ослабить сокращение добычи. Так считает и аналитик «Axi» Стивен Иннес, чьё мнение приводит агентство «Франс Пресс». Он отметил, что снижение может частично объясняться ожиданиями того, что Саудовская Аравия «может ослабить собственное одностороннее сокращение добычи в феврале-марте, и что ОПЕК может дать сигнал о возобновлении добычи на мартовском совещании, учитывая резкое восстановление цен на нефть».

Согласно январским договоренностям, ряд стран согласился дополнительно сократить добычу суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию. При этом 10 февраля министр нефти Ирака отметил, что не ожидает продления добровольного сокращения нефти Саудовской Аравией после окончания двух месяцев.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,84 рубля. По отношению к последней сделке 10 февраля доллар снизился на 10,50 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 1,26 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился почти на 5 копеек и составил 89,5503 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 1,81 копейки.

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