Доллар и евро снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть сегодня утром растут, трейдеры с некоторым оптимизмом оценивают перспективы по восстановлению спроса на сырьё на фоне экономического спада из-за пандемии, свидетельствуют данные торгов.

Ожидания по спросу поддерживаются сильной статистикой по США. Так, данные по годовой инфляции в США в июле оказались лучше ожиданий. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 8 августа опустилось ниже 1 миллиона впервые с конца марта, когда произошёл скачок до рекордных почти 7 миллионов. Кроме того, коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились сильнее ожиданий, добыча также уменьшилась.

Поддерживает рост и коррекционная динамика после снижения котировок на 1% в четверг. Тогда рынки были обеспокоены данными августовского доклада Международного энергетического агентства (МЭА), которое сообщило, что ожидает падения спроса на нефть по итогам года до 8,1 миллиона баррелей в сутки вместо ранее ожидавшихся 7,9 миллиона.

«Ситуация несколько улучшилась, но динамика рынка по-прежнему не столь впечатляет», — приводит агентство «Рейтер» слова директора по энергетическим фьючерсам в «Mizuho» Роберта Яугера. Эксперт добавляет, что на рынке наблюдается переизбыток.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,0411 рубля. По отношению к последней сделке 13 августа доллар вырос почти на 10 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 56,56 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 6,33 копейки и составил 86,2633 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар снизился. Падение составило 77,66 копейки.