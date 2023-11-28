Доллар и евро теряют по 9 копеек каждый

Центральный Банк России с 29 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 88,6102 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 9,43 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,0659 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 9,35 копейки.