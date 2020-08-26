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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.20 10:30

Доллар и евро теснят рубль

Цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, подкрепляемые также остановкой добычи в Мексиканском заливе из-за штормов, свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на Brent дорожают на 0,37% - до 46,03 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 4,5 миллиона баррелей. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,7 миллиона баррелей.

Рост цен на нефть также подкрепляется ситуацией с природными катаклизмами в США, где из-за штормов добыча нефти в Мексиканском заливе остановилась более чем на 83%.

«Воздействие урагана носит «бычий» характер, но подобное настроение может быть недолгим, если ущерб, нанесённый побережьям Техаса и Луизианы, сократит спрос на длительное время», - отметил агентству «Рейтер» старший рыночный аналитик «OANDA» Эдвард Мойя.

При этом рост цен ограничен возобновлением обеспокоенности по поводу коронавируса после сообщений из Европы и Азии о повторном заражении пациентов COVID-19.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 75,5510 рубля. По отношению к последней сделке 25 августа доллар увеличился на 22,35 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 1,04 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке почти не изменился и составил 89,1860 рубля. (+0,10 коп.). К официальному курсу евро взлетел на 1,13 рубля.

 

 

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