Доллар и евро теснят рубль

Мировые цены на нефть в четверг утром показывают непостоянную динамику после падения котировок более чем на 2% днём ранее, рынки оценивают перспективы по балансу спроса и предложения сырья после статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

Неоднозначная динамика нефтяных цен последовала после статистики по запасам из США, опубликованной вчера. За прошлую неделю, по данным Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) сократились на 9,4 миллиона баррелей, что значительно выше прогноза снижения в 1,9 миллиона. Добыча за период упала на 1,1 миллиона баррелей в день и составила 9,7 миллиона баррелей.

Такая динамика связана с последствиями урагана «Лаура», который обрушился на территорию США на прошлой неделе и привел к ограничению добычи и нефтепереработки в стране.

При этом, по данным министерства энергетики, спрос на бензин за прошлую неделю сократился до 8,78 миллиона баррелей в день с 9,16 миллиона. В среду также стало известно, что число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 428 тысяч при прогнозе роста в 950 тысяч. Такие данные поддержали опасения инвесторов по поводу восстановления экономики, что отразилось на ожиданиях по спросу и привело к падению цен на нефть.

Инвесторы также оценивают перспективы по балансу спроса и предложения перед сезоном закрытий предприятий отрасли на ремонт. «Американские НПЗ наметили длинный список закрытий на техобслуживание в ближайшие месяцы, что без сомнения отразится на спросе на нефть», — сообщили аналитики «ANZ Research» агентству «Рейтер». В результате это может привести к росту запасов нефти, считают эксперты.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 75,5780 рубля. По отношению к последней сделке 2 сентября доллар подорожал на 16,80 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 1,73 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 17,80 копейки и составил 89,1670 рубля. Тем временем к официальному курсу евро взлетел на 1,43 рубля.