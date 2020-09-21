Доллар и евро укрепились каждый на рубль

Центральный банк России с 22 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 76,0381 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 100,62 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,0063 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 104,85 копейки.