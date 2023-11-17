Доллар и евро укрепились одинаково – почти на 18 копеек каждый

Центральный Банк России с 18 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 89,1237 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 17,71 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,7692 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 17,71 копейки.