Доллар и евро укрепляются

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются более чем на 1% на опасениях за спрос из-за коронавируса и неопределенных перспективах сделки ОПЕК+ о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.

Ситуация с коронавирусом продолжает вызывать опасения рынков. Карантинные меры по всему миру негативно влияют на целый ряд экономических отраслей, затрагивая работу предприятий и цепь поставок, а также спрос на товары и услуги. Трейдеры опасаются, что в результате замедлится рост мирового ВВП, что ударит по спросу на нефть. В четверг ОПЕК резко понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году — до 0,48 миллиона баррелей в сутки с ожидавшихся 1,1 миллиона.

Вместе с этим организация решила скорректировать свою рекомендацию по сделке ОПЕК+. Теперь ОПЕК предлагает увеличить сокращение добычи нефти альянсом на 1,5 миллиона баррелей в сутки не только во втором квартале, а до конца 2020 года. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что ОПЕК не ожидает отказа стран не-ОПЕК участвовать в дополнительном сокращении добычи.

Однако, по мнению аналитиков «Goldman Sachs», которое приводит агентство «Рейтер», даже дополнительное сокращение добычи странами ОПЕК+ не сможет предотвратить переизбыток предложения на нефтяном рынке во втором квартале и постепенное снижение цен в ближайшие несколько недель.

Доллар и евро растут на торгах Московской биржи. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне продолжающегося падения нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 67,6703 рубля. По отношению к последней сделке 5 марта доллар вырос на 5 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 1,48 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился к последней сделке на 3,47 копейки и составил 75,9347 руля. К официальному курсу евро взлетел на 2,25 рубля.