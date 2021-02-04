Доллар и евро «уселись» на качели

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают начатое ещё в понедельник ралли, трейдеры оптимистично настроены по поводу сделки ОПЕК+ о сокращении добычи и её влияния на нефтяной рынок, свидетельствуют данные торгов.

Главным позитивным фактором для нефтяного ралли остаётся сделка ОПЕК+ и усилия стран по снижению добычи. В январе Саудовская Аравия заявила, что в феврале-марте сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки. На такие меры согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учётом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

«Скорее всего, динамика (нефти. — Ред.) в первых двух кварталах будет позитивной, и более высокие цены могут привести к возвращению (на рынок. — Ред.) большего объёма нефти США и Ирана», — приводит агентство «Блумберг» мнение аналитика по энергетике «DBS Bank Ltd.» Суво Саркара.

По итогам прошедшего в среду заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ рекомендаций по сделке сделано не было. Вместе с этим перспективы рынка нефти, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, видятся альянсу оптимистичными.

Инвесторы продолжают оценивать статистику по запасам нефти в США за прошлую неделю. Согласно релизу Минэнерго, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) неожиданно снизились на 1 миллион баррелей, до 475,7 миллиона баррелей за минувшую неделю. Аналитики ждали рост на 0,4 миллиона.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 76,0127 рубля. По отношению к последней сделке 3 февраля доллар подешевел на 8,52 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 6,74 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 9,52 копейки и составил 91,2548 рубля. К официальному курсу евро упал на 30,76 копейки.