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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.21 10:30

Доллар и евро в начале торгов резко рванули вверх

Мировые цены на нефть в четверг утром опускаются, опасения за нефтяной спрос усилились из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса в мире, в том числе в Великобритании и в Китае, свидетельствуют данные торгов.  Стоимость мартовских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,59% — до 52,54 доллара за баррель.

Ситуация вокруг пандемии коронавируса продолжает оставаться тревожной, отражаясь на мировых торгах. В частности, нефтяной рынок беспокоит ситуация в Великобритании и Китае. Так, в среду глава МВД Великобритании Прити Пател объявила об ужесточении мер, направленных на минимизацию числа поездок в страну и из страны.

В то же время в Китае через две недели начинаются длинные выходные в связи с Новым годом по лунному календарю. Рынки опасаются, что власти могут усилить карантинные ограничения в стране из-за праздников, чтобы препятствовать распространению COVID-19. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире.

«Похоже, что рынок действительно обращает внимание на некоторые проблемы со спросом. И больше всего беспокоит именно то, что происходит в Китае», — цитирует агентство «Рейтер» сырьевого аналитика «Commonwealth Bank» Вивека Дхар. Эксперт отмечает, что Китай является важным фактором поддержки рынка, и если в КНР ожидаются проблемы, то они действительно создают риски для перспектив спроса.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 76,0215 рубля. Доллар превысил 76 рублей, впервые с 1 декабря. По отношению к последней сделке 27 января доллар подорожал на 17,15 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта взлетела на 98,15 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 11,83 копейки и составил 91,9583 рубля. К официальному курсу евро подскочил почти на 74 копейки. Евро поднимался сегодня выше 92 рублей впервые с 5 января.

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