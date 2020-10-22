Доллар и евро ведут себя на торгах неуверенно

Стоимость нефти снижается в четверг утром на неопределенных перспективах спроса на топливо, свидетельствуют данные торгов. Снижение цен на «чёрное золото» сегодня обусловлено пессимизмом инвесторов вокруг перспектив восстановления спроса на топливо в свете распространения коронавируса.

Вчера Минэнерго США сообщило, что запасы бензина в США выросли за неделю, завершившуюся 16 октября, на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 227 миллионов баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,8 миллиона баррелей. При этом ведомство сообщило о снижении запасов нефти в США на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, до 488,1 миллиона баррелей.

«Последний отчёт Минэнерго показал неожиданный рост запасов бензина…. Спрос на бензин довольно низкий», — сказал агентству «Рейтер» глава отдела исследований в сырьевом секторе «National Australia Bank» Лахлан Шо.

Давление на рынки также оказывают перспективы увеличения предложения нефти по мере роста добычи сырья в Ливии. Ранее в октябре ливийская Национальная нефтяная компания объявила о прекращении действия режима форс-мажора на крупнейшем месторождении страны — Шараре, введённого ранее в связи с боевыми действиями. После этого добыча на месторождении начала быстро восстанавливаться и по состоянию на четверг достигла 110 тысяч баррелей в сутки, а общая добыча страны — 0,5 миллиона баррелей в день.

Сегодня в 10.01 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 76,9950 рубля. По отношению к последней сделке 21 октября доллар подорожал на 27 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась почти на 4 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 24,75 копейки и составил 91,2350 рубля. К официальному курсу евро понизился на 10 копеек.