Доллар и евро «залезли на качели»

Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно растут после снижения на предыдущих сессиях, свидетельствуют данные торгов. Сегодня цены на «чёрное золото» пытаются отыграть падение предыдущих торговых сессий, в ходе которых нефть подешевела на 3-4% на опасениях перенасыщения рынка.

Опасения усилились на фоне возобновления добычи в Мексиканском заливе, снятия форс-мажора с месторождения в Ливии и роста заболеваемости коронавирусом в мире, что может нанести новый удар по спросу.

Опасения за баланс спроса и предложения переключили внимание инвесторов на заседание ОПЕК+, которое должно состояться на следующей неделе. Участники рынка ожидают, что альянс обратит внимание на ухудшение ситуации и примет необходимые меры.

«Не будет большим сюрпризом, если альянс наконец решит обратить внимание на ухудшающуюся ситуацию и скорректировать свои действия», — сказал агентству «Рейтер» аналитик «Rystad Energy» Бьернар Тунхойген.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 77,2826 рубля. По отношению к последней сделке 12 октября доллар подорожал на 17,76 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 25,87 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 8,33 копейки и составил 91,0617 рубля. Тем временем к официальному курсу евро увеличился на 5,80 копейки.