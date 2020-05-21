Доллар и евро значительно снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть в четверг растут на снижении опасений за переизбыток сырья, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть в четверг продолжают уверенный рост после того, как данные минэнерго США показали, что запасы нефти в стране упали, ослабив беспокойство рынка по поводу переизбытка предложения.

Запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 5 миллионов баррелей вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали роста показателя на 1,2 миллиона баррелей.

Аналитики «Capital Economics», чьё мнение приводит агентство «Рейтер», отмечают, что признаки того, что давление на хранилища нефти снижается являются позитивными для цен, при этом последние данные показывают, что «падение запасов обусловлено скорее факторами предложения, чем ростом спроса на продукцию».

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль крепнет к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 70,9432 рубля. Доллар опустился ниже 71 рубля впервые с 10 марта. По отношению к последней сделке 20 мая доллар снизился на 14,68 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта рухнула на 1,39 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 18,50 копейки и составил 77,8250 рубля. К официальному курсу евро обвалился на 1,36 рубляы. Евро опустился ниже 77 рублей впервые с 6 марта.