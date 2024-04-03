Цены на нефть стабильны утром в среду после обновления октябрьских максимумов накануне. Обе марки накануне обновили максимумы с 27 октября прошлого года. Этому в том числе способствовало усиление геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Как пишет finmarket.ru, между тем в среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. По его итогам, вероятнее всего, будет объявлено о сохранении действующих ограничений добычи.

Кроме того, в 17.30 мск минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали падение нефтяных резервов на неделе, завершившейся 29 марта, на 2,286 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар менялся незначительно на утром в среду. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 92,47 рубля (-10,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 5,29 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар немного усилил снижение, евро - дорожал.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,4542 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подешевел на 12,23 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 8,74 копейки и составил 99,6374 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 7,12 копейки, евро вырос на 22,58 копейки.