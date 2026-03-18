Доллар незначительно дешевеет к основным мировым валютам

Нефтяные цены снижаются с утра после подъёма по итогам предыдущей сессии.

Как сообщает finmarket.ru, Багдад и Тегеран обсуждают пропуск танкеров Ирака через Ормузский пролив, сообщило накануне Иракское информационное агентство. «Мы взаимодействуем с Ираном относительно разрешения на пропуск некоторых иракских нефтяных танкеров», - цитирует агентство министра нефти Ирака Хияна Абдуль-Гани ас-Сувада.

Он также сообщил о возобновлении поставок нефти через турецкий порт Джейхан по соглашению с властями Иракского Курдистана.

«Эта новость принесла рынку некоторое облегчение. Любая нефть, вернувшаяся на рынок, очень ценна в сложившейся ситуации, и снижение котировок это отражает», - отметил старший аналитики «LSEG» Ан Фам.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 6,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные «Trading Economics», ожидали снижения на 600 тысяч баррелей.

«API» получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17.30 мск.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно снижается к евро, фунту стерлингов и японской иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается в ходе торгов на 0,08%, как и более широкий WSJ Dollar Index.

Ключевыми событиями для мировых рынков на этой неделе станут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Англии и Банка Японии. Трейдеры и аналитики полагают, что все эти регуляторы сохранят ключевые ставки на прежнем уровне.

При этом от центробанков ждут заявлений, что они внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке, за их возможными последствиями для инфляции и готовы принять меры в случае необходимости. В дальнейшем ЕЦБ, Банк Англии и Банк Японии могут повысить ставки, если темпы роста потребительских цен повысятся.

Также сегодня будет опубликована окончательная оценка инфляции в еврозоне за февраль. Предварительно сообщалось о росте потребительских цен на 1,9% после подъёма на 1,7% в январе, и эксперты ожидают подтверждения этих данных.

По состоянию на 9.11 мск за евро давали $1,1548 по сравнению с $1,1540 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3372 против $1,3356 по итогам торгов во вторник. Курс американской валюты в паре с иеной к 9.11 мск составил 158,65 иены по сравнению со 159,00 иен на закрытие предыдущей сессии.

Японский экспорт в феврале увеличился на минимальные с октября 4,2% в годовом выражении, тогда как импорт подскочил на 10,2%, максимально с июля 2024 года. Опрошенные «Trading Economics» аналитики ждали роста экспорта на 1,6% и подъема импорта на 11,5%.

Доллар в паре с офшорным юанем слабеет примерно на 0,1% и торгуется на уровне 6,8761 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,3/87,46 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 139 копеек, средний курс продажи вырос на 60 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,78-82,88 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается на фоне действующего решения Минфина РФ не проводить в марте операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, а также перед планируемым ужесточением его параметров, о котором ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,06 рубля (+5,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,35 копейки выше уровня действующего официального курса.