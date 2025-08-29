Доллар незначительно укрепляется к евро и фунту, стабилен к иене

Сегодня утром нефтяные цены опускаются, но завершают неделю в плюсе.

Как пишет finmarket.ru, с одной стороны, трейдеры ждут ослабления спроса на топливо с учётом приближающегося завершения автомобильного сезона в США. С другой стороны, неопределенность вокруг доступности российской нефти на мировом рынке сохраняется, отмечает «Reuters».

С начала этой недели как Brent, так и WTI подорожали примерно на 0,8%.

Президент США Дональд Трамп был недоволен ударами РФ по Киеву, однако не удивился такому развитию событий, заявила в четверг представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Аналитик «Nissan Securities» Хироюки Кикукава отмечает сохраняющуюся неопределенность относительно того, ужесточат ли США и Европа санкции в отношении России. В этих условиях трейдеры не хотят открывать крупные позиции, говорит эксперт.

«Мы полагаем, что наращивание добычи странами ОПЕК+ и сезонное снижение активности НПЗ с сентября приведут к росту глобальных запасов нефти в ближайшие месяцы. Мы ожидаем снижения цены Brent к уровню $63 за баррель в четвертом квартале текущего года», - отмечает в свою очередь аналитик по сырьевому сектору «Commonwealth Bank of Australia» Вивек Дхар.

В ходе сегодняшних торгов доллар США немного укрепляется к евро и фунту стерлингов, стабилен в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,15%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,08%.

В августе DXY потерял 2% в связи с возросшими ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) на фоне сигналов ослабления американского рынка труда.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в ходе мероприятия в Майами в четверг, что он выступает за серию снижений базовой процентной ставки, начать которую следует в сентябре. Уоллер настаивал на уменьшении ставки на июльском заседании и теперь «ещё больше уверен», что это было правильным.

Он отметил, что последние данные по рынку труда говорят о сохранении неблагоприятных трендов. По словам Уоллера, ситуация на этом рынке может быть хуже, чем выглядит на первый взгляд.

«Совокупность данных и прогнозов определит, насколько быстро нам нужно опускать ставку до нейтрального уровня. На данный момент я жду её дополнительного снижения в следующие 3-6 месяцев, и темпы этого снижения будут зависеть от статистики», - сказал Уоллер, слова которого приводит «Market Watch».

Он добавил также, что не считает необходимым снижать ставку сразу на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании, но может изменить своё мнение, если августовские данные по безработице покажут спад на рынке труда, в то время как темпы инфляции останутся сдержанными.

Сегодня будут обнародованы данные о доходах и расходах американцев за июль, включающие ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федрезервом.

По состоянию на 9.25 мск за евро давали $1,1669 по сравнению с $1,1683 на закрытие предыдущей сессии. Инвесторы продолжают следить за событиями во Франции, где 8 сентября состоится голосование по вопросу о доверии правительству в Национальном собрании.

Курс фунта к доллару на то же время опустился до $1,3499 с $1,3513 накануне. Пара доллар/иена торгуется на уровне 147,02 иены против 146,93 иены по итогам предыдущей сессии. Курс американской валюты к офшорному юаню поднялся до 7,1279 юаня по сравнению с 7,1204 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,71/84,5 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 72 копейки, средний курс продажи вырос на 87 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,6-80,7 рубля за доллар.

Китайский юань дорожает в начале торгов на Московской бирже, рубль слабеет после завершения налогового периода августа. Единый день налоговых выплат в этом месяце пришёлся на четверг, 28 августа, когда экспортеры перечисляли в бюджет НДС, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,28 рубля (+4,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,18 копейки выше уровня действующего официального курса.