Доллар незначительно укрепляется к основным мировым валютам

Нефть слабо дешевеет в пятницу после подъёма цен до максимумов с 2022 года по итогам предыдущей сессии.

Как отмечает finmarket.ru, военные действия на Ближнем Востоке продолжаются, и страны региона вынуждены ограничивать добычу из-за невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и вызванного этим заполнения хранилищ.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил накануне, что Тегеран не намерен прекращать блокаду, будет и дальше использовать её как инструмент давления.

США пока не готовы сопровождать танкеры через Ормузский пролив, но, вероятно, смогут начать делать это к концу месяца, сказал министр энергетики Крис Райт в интервью «CNBC».

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США в четверг выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу нефти и нефтепродуктов РФ, сроком на 30 дней. Аналитики, однако, отмечают, что этот шаг не решает проблему с поставками, являющуюся более масштабной.

«Фьючерсы на Brent превышают $100 за баррель, несмотря на попытки успокоить рынок, в том числе за счёт послаблений для поставок российской нефти и беспрецедентного высвобождения сырья из резервов, - отмечает аналитик «LSEG» Эмрил Джамил. - Трейдеры рассматривают этот как краткосрочные шаги, которые не устраняют суть проблемы».

Международное энергетическое агентство (МЭА) назвало перебои поставок из-за ближневосточного конфликта самыми масштабными в истории мирового нефтяного рынка. На этой неделе страны-участницы договорились о высвобождении рекордных 400 млн баррелей из своих стратегических резервов.

Доллар США слабо укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,07%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,08%.

DXY завершает ростом вторую неделю подряд на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Поддержку доллару оказывает его статус валюты «тихой гавани», а также корректировка ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в условиях скачка цен на нефть, который способствует росту опасений ускорения инфляции.

Аналитики «Goldman Sachs» изменили прогноз в отношении следующего снижения базовой процентной ставки Федрезервом, и теперь ожидают, что это произойдёт лишь в сентябре, а не в июне.

Рынки в данный момент рассчитывают в лучшем случае лишь на одно уменьшение ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) до конца текущего года, тогда как до начала военного конфликта на Ближнем Востоке прогнозировали два снижения по 25 б.п.

Внимание трейдеров в пятницу направлено на пересмотренные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также январский отчёт о доходах и расходах американцев, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федрезерв.

По данным на 8.58 мск евро снижается к доллару на 0,10% и торгуется на уровне $1,1501 по сравнению с $1,1512 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта снизился к доллару на 0,09% - до $1,3331 против $1,3343 на закрытие рынка в четверг. Стоимость доллара в паре с иеной подросла на 0,05% - до 159,43 иены с 159,35 иены по итогам предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,8869 юаня против 6,8816 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,42/84,75 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 160 копеек, средний курс продажи вырос на 68 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81-81,1 рубля за доллар.

Китайский юань вырос на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль упал до минимальных отметок с конца сентября 2025 года. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,656 рубля (+6,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Юань поднялся выше 11,65 рубля впервые с 26 сентября 2025 года. Китайская валюта при этом оказалась на 15,33 копейки выше уровня действующего официального курса.