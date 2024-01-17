Доллар перешёл к росту, евро дорожает незначительно

Цены на нефть снижаются на фоне общего снижения аппетита к риску и укрепления доллара США, несмотря на сохраняющуюся напряженность в регионе Красного моря.

Как пишет finmarket.ru, трейдеры, кажется, «больше опасаются недостатка спроса, чем дефицита предложения в данный момент», говорит портфельный управляющий «SIA Wealth Management» Колин Сизински, слова которого приводит «Market Watch».

Резкое снижение индекса «Empire State Manufacturing» в январе «является сигналом замедления роста в США, и китайская экономика вызывает серьёзное беспокойство», отмечает эксперт.

Рост ВВП Китая в четвертом квартале 2023 года ускорился до 5,2% в годовом выражении с 4,9% в октябре-декабре, однако оказался хуже ожиданий рынка (+5,3%).

Долларовый индекс DXY в среду прибавляет 0,1%, накануне он вырос на 0,6%.

По данным Московской биржи, доллар начал торги вблизи уровня закрытия вчерашней сессии. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 87,8525 рубля (0 коп. к уровню предыдущего закрытия).

Через час торгов доллар перешёл к росту. Евро также незначительно дорожает. Рубль слегка снижается в условиях влияния разнонаправленных факторов.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,0745 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подорожал на 22,20 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 8 копеек и составил 95,7225 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 42,88 копейки, евро - на 12,18 копейки.