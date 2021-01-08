Доллар подрос, пока рубль отдыхает

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу после того, как продемонстрировали рост по итогам трёх предыдущих дней торгов.

Настроения трейдеров на этой неделе поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте, а также данные Минэнерго США о превысившем ожидания аналитиков снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе - на 8 млн баррелей.

Оптимизм трейдеров также связан с ожиданиями победы демократов на выборах в штате Джорджия, которая может принести Демократической партии большинство в Сенате США.

Как отмечает «S&P Global Platts», это поддерживает надежды на принятие новых экономических стимулов в США, что может ускорить восстановление экономики страны и спроса на энергоносители.

В то же время сохраняются опасения по поводу эпидемиологической ситуации в некоторых странах. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в 7 января объявил о введении режима чрезвычайного положения в Токио и трёх прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом. По сообщению СМИ, прирост выявленных за сутки случаев заражения в Китае стал максимальным с июля.

Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,0416 рубля. По отношению к последней сделке доллар вырос почти на 12 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 30,55 копейки и составил 90,7920 рубля. К действующему официальному курсу, установленному Банком России ещё 31 декабря, американская валюта повысилась на 16,59 копейки, евро - почти не изменился.