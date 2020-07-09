Доллар потерял почти 36 копеек

Центральный банк России с 10 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 70,8800 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 35,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,4134 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 0,72 копейки.