Мурманская область. Арктика (16+)09.07.20 13:05
Доллар потерял почти 36 копеек
Центральный банк России с 10 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 70,8800 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 35,79 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 80,4134 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 0,72 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-
Последние комментарии
Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Олег
01.07.20 18:33
С таким враньем со стороны людей, занимающих руководящие должности, сталкиваюсь впервые. Да, встречались попытки манипулирования фактами. Но чтобы скатывались до откровенной лжи...
Роман
30.06.20 21:15
ООО "Орко-Инвест", всегда работало честно, а этот репортаж проплачен теми, кому выгодно.
-Скоро в эфире16:15«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)17:00«Адмиралъ». Художественный сериал, 7 серия (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Снижение цен на репчатый лук не компенсирует рост стоимости яблок-PRO Валюту (16+)Доллар потерял почти 36 копеек-PRO Энергетику (18+)«Россети» построили распределительную сетевую инфраструктуру для Мурманского транспортного узла-PRO ЖКХ (18+)Руководитель УК «Центр» привлечён к административной ответственности за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Регионам выделят 4,1 млрд рублей на помощь безработным
-Нам интересно Ваше мнение05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовало: 285 человек