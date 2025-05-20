Цены на нефть слабо снижаются во вторник, трейдеры продолжают следить за развитием диалога США и Ирана, а также ситуацией вокруг Украины, отмечает finmarket.ru.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил ранее, что иранские власти ни при каких обстоятельствах не откажутся от достижений в военной и сфере мирного атома. При этом он заверил, что Тегеран готов продолжать переговоры с Вашингтоном по ядерной проблеме. Незадолго до этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что Штаты будут требовать от Ирана включения в сделку обязательства страны по отказу от обогащения урана.

В понедельник вечером состоялись телефонные переговоры президентов США и России, посвящённые урегулированию украинского конфликта. Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил в соцсети «Truth Social», что российская и украинская стороны незамедлительно приступят к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Украине. При этом он отметил, что Москве и Киеву следует самим проводить такие переговоры, так как только они имеют представление обо всех деталях.

«Как те, так и другие переговоры потребуют времени, чтобы стороны могли достичь соглашения, и в обоих случаях они могут пойти в разных направлениях, - отмечает аналитик по сырьевому сектору «Westpac Banking Corp.» Роберт Ренни. - Brent выглядит дорогой, и цена должна опуститься в диапазон $60-65 за баррель, учитывая, что ОПЕК+ наращивает добычу».

Доллар продолжает дешеветь к евро, фунту стерлингов и иене на торгах во вторник после заметного ослабления накануне из-за ухудшения рейтинга США международным агентством «Moody's».

Как сообщалось, «Moody's» опустило долгосрочный кредитный рейтинг США до «Aa1» с «Aaa» из-за опасений по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета. Оно последним из «большой тройки» рейтинговых агентств удерживало рейтинг крупнейшей экономики мира на высшей ступени.

Между тем представители Федеральной резервной системы дают понять, что американский ЦБ не будет спешить со снижением базовой процентной ставки. «Учитывая уровень неопределенности, с которым мы сейчас сталкиваемся, я считаю, что нам следует подождать и посмотреть, как будет развиваться политика и каким будет её влияние», - заявил в понедельник заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон.

В пользу выжидательной позиции высказался также президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. Он отметил высокую неопределенность экономических перспектив, добавив, что могут пройти месяцы, прежде чем статданные внесут в ситуацию больше ясности.

Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в свою очередь заявил в интервью «CNBC», что поддержит изменение процентных ставок только после снижения высокого уровня неопределенности, вызванного тарифной политикой администрации Трампа. По его оценкам, на это может уйти от трех до шести месяцев.

По состоянию на 9.00 мск евро вырос к доллару вырос на 0,13% и торгуется на уровне $1,1255 по сравнению с $1,1240 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару поднялась на 0,11% - до $1,3376 против $1,3361 в понедельник. Курс доллара в паре с иеной опустился на 0,34% - до 144,37 иены с 144,86 иены на закрытие предыдущей сессии.

Доллар незначительно растёт к юаню. Пара доллар / офшорный юань торгуется на уровне 7,2212 юаня против 7,2144 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,3/87,24 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 16 копеек, средний курс продажи вырос на 82 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,9-84 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже. Рубль немного опускается на фоне фиксации прибыли игроками после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,097 рубля (-1,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,09 копейки ниже уровня действующего официального курса.