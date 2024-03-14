Доллар продолжает прибавлять, евро также дорожает

Нефтяные цены продолжают слабо расти сегодня утром после существенного подъёма днём ранее.

Как пишет finmarket.ru, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились впервые за семь недель, что указывает на повышение спроса на топливо, отмечает «Trading Economics».

Кроме того, факторами, способствующими росту котировок, является сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и продление ограничений на добычу нефти странами ОПЕК+, пишет «MarketWatch».

Сокращение добычи ОПЕК+ останется одним из ключевых факторов поддержки цен на нефть во втором квартале, полагает директор по исследованиям «Global X» Рохан Редди. По его словам, перспективы остаются благоприятными, «поскольку продолжающийся подъём экономики США в сочетании с недавним повышением спроса со стороны китайских НПЗ помогли закрепить существенный рост».

Летний сезон активного вождения также вот-вот начнётся, и это может «придать дополнительный импульс росту» цен на нефть, отмечает Тарик Захир из «Tyche Capital Advisors».

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали роста на 1 млн баррелей.

Тем временем резервы бензина упали на 5,66 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 888 тысяч баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение соответственно на 2,2 млн баррелей и 1,05 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,6475 рубля (+14,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 10,26 копейки выше уровня действующего официального курса.

Через час торгов доллар продолжал прибавлять, евро также дорожал. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,6828 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар прибавил 18,03 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 18,12 копейки и составил 100,3487 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 13,79 копейки, евро - на 16,18 копейки.