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Мурманская область. Арктика (16+)29.01.24 10:30

Доллар продолжает рост, евро также демонстрировал подъём

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник на новостях о гибели американских военных в Иордании в результате атак беспилотников.

Как пишет finmarket.ru, цены на нефть на прошлой неделе получили поддержку со стороны данных, указавших на падение запасов и добычи нефти в США на прошлой неделе, отметил аналитик «SIA Wealth Management» Колин Чешински. Дополнительным позитивным фактором стали ожидания новых стимулов в КНР.

Тем временем военные США сообщили об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, ещё 34 получили ранения. Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что поддерживаемые Ираном военизированные формирования несут ответственность за эту атаку.

Теперь многое будет зависеть от реакции США и действий Ирана, который может закрыть Ормузский пролив, отметил Тарик Захир из «Tyche Capital Advisors» в интервью «MarketWatch». «Мы находимся на грани эскалации, что может серьёзно отразиться на нефтяных потоках», - добавил он.

Данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и составило 499 единиц. Число газовых установок тем временем сократилось на одну, до 119.

По данным Московской биржи, доллар США не проявил яркой динамики утром в понедельник, рубль менялся незначительно на фоне ослабевшей поддержки экспортёров в последний день уплаты налогов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,92 рубля (+18,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 40,41 копейки выше уровня действующего официального курса.

Через час торгов доллар продолжил рост. Евро также демонстрировал подъём.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,0387 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подрос на 30,12 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 31,57 копейки и составил 97,7306 рубля.

К официальному курсу американская валюта подросла на 52,58 копейки, евро вырос на 63,61 копейки.

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