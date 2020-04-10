Доллар продолжил падение, а евро пытается укрепиться

Нефть подешевела по итогам четверга на фоне сомнений, что объявленное 23 странами ОПЕК+ коллективное снижение добычи на 10 млн баррелей в сутки будет достаточным для стабилизации рынка, если вообще не сорвется в последний момент из-за разногласий.

Напомним, все предыдущие дни нефть дорожала в ожидании переговоров. Сегодня торги не проводятся по случаю Страстной пятницы.

Видеоконференция стран OPEC+ принесла предварительные договоренности, которые должны привести к коллективному снижению добычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки и завершению ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Однако все эти договоренности будут действовать при согласии Мексики, которая пока не готова идти на большие сокращения.

ОПЕК+ также рассчитывает, что США, Канада уменьшат свою добычу ещё на 5 млн баррелей в сутки.

Обсуждение финального соглашения продолжится в пятницу на встрече министров энергетики G20. В том числе, будет обсуждаться предложение к странам-потребителям произвести закупки нефти в свои стратегические резервы, чтобы поддержать рынок, пишет «Financial Times».

Суммарное снижение спроса на нефть составит в мире, по оценкам, до 30%, и на этом фоне примерно 10-процентное уменьшение производства странами ОПЕК+ представляется участникам рынка недостаточным, оно также оказалось меньше, чем многие ожидали.

Действия ОПЕК+ помогут решить некоторые проблемы, но по сути они недостаточны и запоздали, учитывая обвал спроса; танкеры полны нефти, нефтепроводы заполнены, НПЗ сокращают переработку, сказал «The Wall Street Journal» главный экономист «Trafigura» Саад Рахим. Он прогнозирует снижение спроса, который до спада превышал 100 млн баррелей в сутки, почти на 35 млн баррелей в апреле.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,1409 рубля. По отношению к последней сделке 9 апреля доллар подешевел почти на 16 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 46,41 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 4,16 копейки и составил 81,1484 рубля. Однако к официальному курсу евро подрос на 6 копеек.