Доллар просел почти на 1,3 рубля, евро теряет 77 копеек

Центральный банк России с 7 ноября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,1875 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 126,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,3514 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 77,15 копейки.