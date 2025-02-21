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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.25 10:30

Доллар растёт к основным мировым валютам

Цены на нефть слабо снижаются утром в пятницу после умеренного роста по итогам предыдущей сессии.

Как стало известно накануне из еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,63 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 3 млн баррелей.

Как отмечает finmarket.ru, тем временем товарные запасы бензина снизились на 151 тысячу баррелей, дистиллятов - упали на 2,05 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.

Данные Минэнерго показали, что импорт нефти в США сократился на 488 тысяч баррелей в сутки, а экспорт вырос на 472 тысячи б/с, что в совокупности даёт отток в размере 960 тысяч баррелей в сутки, или 6,72 млн баррелей за минувшую неделю.

«Трейдеры с готовностью проигнорировали данные о существенном приросте запасов, вместо этого сфокусировавшись на довольно внушительной динамике импорта и экспорта», - отметил Роберт Ягер из «Mizuho Securities».

Поддержку ценам на нефть также оказали новости о наступлении холодов в США, из-за которых добыча нефти в стране может сократиться на 120-150 тысяч баррелей в сутки. Добыча природного газа также могла уменьшиться, отмечают эксперты «ING». По их мнению, проблемы с добычей продлятся как минимум до наступления выходных, когда на севере страны ожидается потепление.

Курс доллара США слабо укрепляется в парах с евро и фунтом стерлингов утром в пятницу, а также существенно растёт к японской иене.

Несмотря на умеренный рост, долларовый индекс DXY завершает в минусе третью неделю подряд, поскольку участники рынка в целом сочли подход президента США Дональда Трампа к импортным пошлинам более мягким, чем опасались многие, пишет «Trading Economics». Так, Трамп ввёл дополнительную пошлину в 10% на импорт товаров из Китая, однако, объявленные меры в отношении других стран, ещё не вступили в силу.

Использование пошлин как угроз и инструментов в переговорах несколько уменьшило опасения по поводу инфляционного давления - и инвесторы считают, что у Федрезерва в результате появляется больше возможностей для снижения ключевой процентной ставки.

Как стало известно в пятницу, потребительские цены в Японии в январе увеличились на 4% в годовом выражении. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3,6% в декабре и стала максимальной с января 2023 года.

Цены без учёта свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 3,2%, продемонстрировав самый существенный подъём с июня 2023 года. Опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,1% после роста на 3% в декабре.

Евро по данным на 9.30 мск снизился к доллару на 0,10% - до $1,0490 по сравнению с $1,0501 на закрытие торгов в четверг, евро теряет около 0,1%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,73/95,5 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 75 копеек, средний курс продажи вырос на 23 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,5-90,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 93,3-93,4 рубля за доллар.

Китайский юань слабеет на Московской бирже утром в пятницу, рубль укрепляется в рамках подготовки экспортёров к налоговым выплатам февраля. В моменте юань снижался до 11,907 рубля впервые с 29 августа 2024 года. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,9385 рубля (-7,95 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 18,67 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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