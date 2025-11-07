Доллар растёт к основным мировым валютам

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу, немного восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущих трёх сессий. Участники рынка следят за ситуацией вокруг последних санкций против России, которые могут сократить поставки российской нефти на мировой рынок.

Как пишет finmarket.ru, сырьевой трейдер «Gunvor» отозвал своё предложение о приобретении международных активов «ЛУКОЙЛа» после того, как министерство финансов США пообещало не выдавать компании лицензию на ведение бизнеса, пока конфликт на Украине не закончится.

Американский Минфин в октябре включил «ЛУКОЙЛ» в санкционный список, после чего компания объявила о намерении продать зарубежные активы. Позже стало известно, что «ЛУКОЙЛ» получил и принял предложение о выкупе зарубежных активов от международного сырьевого трейдера «Gunvor».

Выход «Gunvor» из сделки является признаком того, что США продолжают оказывать давление на Россию, хотя в целом участники нефтяного рынка всё ещё скорее ждут снижения цен, сказала Вандана Хари из «Vanda Insights».

«Я думаю, что цены продолжат снижаться на фоне большого предложения, - сказала она. - Однако снижение не будет линейным, поскольку рынок с осторожностью оценивает последствия последних западных санкций против России».

Курс доллара США укрепляется к евро, фунту стерлингов и японской иене утром в пятницу.

Участники рынка внимательно отслеживают данные по рынку труда США, собираемые частными компаниями. Они приобрели особую значимость в последнее время в связи с отсутствием официальной статистики из-за продолжающегося шатдауна.

Данные рекрутинговой фирмы «Challenger, Gray & Christmas», опубликованные в четверг, показали, что американские компании в октябре объявили о сокращении 153074 рабочих мест - это максимум для любого месяца с 2008 года, а для октября - с 2003 года.

Накануне Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 4% годовых по итогам второго заседания подряд. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков.

При этом распределение голосов показало, что позиции «голубей» в Банке Англии довольно сильны. За сохранение ставки проголосовали пятеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), а четверо выступили за ее снижение на 25 базисных пунктов, до 3,75%. Таким образом, решающим стал голос председателя ЦБ Эндрю Бейли.

Как стало известно в пятницу, объём китайского экспорта в октябре сократился на 1,1% в годовом выражении, тогда как импорт увеличился на 1%. Аналитики в среднем ожидали роста экспорта на 3%, импорта - на 3,2%, по данным «Trading Economics». Снижение экспорта в октябре связано, в частности, с уменьшением зарубежных заказов после нескольких месяцев опережающего спроса из-за опасений введения новых пошлин Вашингтоном.

Евро по данным на 9.25 мск снизился к доллару на 0,14% - до $1,1531 по сравнению с $1,1547 на закрытие торгов в четверг, евро теряет около 0,1%.

Фунт стерлингов подешевел на 0,14% и торгуется на уровне $1,3119 по сравнению с $1,3137 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены вырос на 0,26% - до 153,46 иены против 153,06 иены в конце предыдущих торгов. Доллар растет к юаню, торгуясь на уровне 7,1262 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,09%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,12%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,42/85,37 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 141 копеек, средний курс продажи вырос на 43 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,28-82,38 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в пятницу; рубль дешевеет, несмотря на уверенное повышение нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,382 рубля (+5,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,46 копейки выше уровня действующего официального курса.