Доллар растёт к основным мировым валютам

Цены на нефть активно снижаются утром в пятницу после подъёма до многомесячных максимумов накануне.

Как отмечает finmarket.ru, несмотря на откат, цены на нефть, вероятно, покажут значительный рост по итогам января: с начала месяца Brent прибавила более 14%, а WTI - порядка 12%. Поддержку нефтяному рынку оказали опасения эскалации конфликта между США и Ираном, следствием которой может стать нарушение поставок иранской нефти или блокировка транспортировки сырья через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что что американские военные готовы нанести намного более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по своей ядерной программе.

В четверг глава Белого дома сообщил, что в последние дни вёл переговоры по Ирану и планирует продолжить их. Трамп также повторил, что в данный момент много «очень мощных» кораблей США направляются в Иран. «Было бы здорово, если бы нам не пришлось их использовать», - сказал он.

Между тем, аналитики «JPMorgan» не ожидают продолжительных перебоев в поставках нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке. «Если военные действия все же начнутся, мы ожидаем, что они будут целенаправленными и не затронут инфраструктуру добычи и экспорта нефти Ирана», - пишут они.

Эксперты «Citi» полагают, что США и Израиль в ближайшей перспективе предпримут лишь ограниченные действия в отношении Ирана, которые позволят избежать существенной эскалации конфликта, но подтолкнут Тегеран к заключению ядерной сделки. Это может включать точечные военные операции или захваты нефтяных танкеров, отмечается в аналитической записке банка.

Курс доллара США повышается в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной утром в пятницу.

На этой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу, а также нанести удар по Ирану, если Тегеран не заключит ядерную сделку с Вашингтоном. На фоне геополитической нестабильности и экономической неопределенности резко возрос спрос на такие защитные активы, как драгоценные металлы.

Между тем накануне глава Белого дома заявил, что намерен в пятницу объявить имя выбранного им кандидата на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС). «Завтра утром я объявлю имя председателя ФРС. Это будет человек, пользующийся большим уважением, известный в финансовом мире», - сказал Трамп журналистам в четверг вечером. Агентство «Bloomberg» сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Трамп остановил свой выбор на бывшем члене совета управляющих ФРС Кевине Уорше.

Уорш считается сторонником снижения процентных ставок, но в то же время является одним из менее радикальных кандидатов на должность Джерома Пауэлла, срок полномочий которого в качестве главы Федрезерва истекает в мае. Уорш, вероятно, будет демонстрировать больше осторожности в отношении масштабных мер денежно-кредитного стимулирования, чем другие, пишет «Reuters».

Сообщения о том, что новым главой ФРС может стать Уорш, оказали поддержку доллару, отметил аналитик «Commonwealth Bank» Тим Келлехер. «Он известен рынкам и, вероятно, немного успокоит ситуацию», - написал эксперт.

Тем временем республиканцам и демократам в Конгрессе США, судя по всему, удалось прийти к договоренности, которая позволит избежать надвигающегося шатдауна. «Республиканцы и демократы в Конгрессе объединили усилия, чтобы обеспечить финансирование подавляющего большинства государственных органов до сентября, одновременно продлив финансирование министерства внутренней безопасности», - написал Трамп в соцсети «Truth Social».

По состоянию на 9.27 мск евро снизился к доллару на 0,39% и торгуется на уровне $1,1924 по сравнению с $1,1971 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость фунта к доллару упала на 0,41% - до $1,3750 против $1,3809 по итогам торгов в четверг. Курс американской валюты вырос к иене на 0,50% - до 153,87 иены по сравнению со 153,11 иены на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/офшорный юань торгуется по 6,9470 юаня против 6,9448 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,24%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,32%.

Индекс DXY поднялся выше отметки 96,5, но неделю, вероятно, завершит в минусе. Повышенная геополитическая напряжённость и изменчивость политики Вашингтона подорвали доверие к американской валюте со стороны инвесторов, отмечает «Trading Economics».

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,98/83,32 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 226 копеек, средний курс продажи вырос на 201 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77,98-78,08 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже, рубль корректируется вниз после сильного повышения по итогам предыдущих торгов и на фоне активно дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8215 рубля (+5,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 7,87 копейки ниже уровня действующего официального курса.