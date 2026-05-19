Доллар растёт к основным мировым валютам

Цены на нефть эталонных марок снижаются во вторник после активного подъёма по итогам предыдущей сессии.

Как сообщает finmarket.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал отложить атаку на Иран на «два или три дня». Политик добавил, что надеется, что ему в итоге не придётся возобновлять операцию против Ирана, но подчеркнул, что мирное соглашение должно предусматривать отсутствие доступа Тегерана к ядерному оружию.

В понедельник агентство «Тасним» со ссылкой на источник сообщило, что иранская сторона передала пакистанцам, выступающим посредниками в урегулировании конфликта, новую версию предложения по урегулированию. Портал «Axios» со ссылкой на источники передавал, что власти США не удовлетворены новой версией предложений.

«Сигналы от Трампа ослабили непосредственное напряжение, но фундаментальные риски никуда не делись, - отметил старший рыночный аналитик «KCM Trade» Тим Уотерер. - Теперь рынок хочет понять, являются ли комментарии Трампа началом перехода к деэскалации, или это всего лишь тактическая пауза».

Курс доллара США умеренно укрепляется в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной утром во вторник.

Участники рынка оценивают заявление президента США Дональда Трампа о том, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал отложить атаку на Иран на «два или три дня».

Затягивание конфликта увеличивает повышательное давление на потребительские цены, что является препятствием для смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Рынок сейчас оценивает возможность одного повышения ключевой ставки в США на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 38%, хотя месяц назад такая вероятность представлялась минимальной.

Как стало известно во вторник из предварительных данных, экономика Японии в первом квартале 2026 года выросла на 0,5% относительно предыдущих трёх месяцев. Кварталом ранее рост составил 0,2%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4% в январе-марте, сообщает «Trading Economics». В пересчёте на годовые темпы ВВП Японии в январе-марте увеличился на 2,1% - это максимальное повышение за шесть кварталов.

Евро по данным на 9.38 мск снизился к доллару на 0,14% и торгуется на уровне $1,1640 по сравнению с $1,1656 на закрытие предыдущей сессии, единая европейская валюта теряет около 0,1%. Стоимость фунта к доллару уменьшилась на 0,22% - до $1,3405 против $1,3434 по итогам торгов в понедельник. Курс американской валюты в паре с иеной вырос на 0,14% - до 159,04 иены по сравнению со 158,82 иены на закрытие предыдущей сессии. Доллар в паре с офшорным юанем стабилен на уровне 6,8024 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), меняется слабо, а более широкий WSJ Dollar Index поднимается на 0,15%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,55/76,57 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 87 копеек, средний курс продажи упал на 170 копеек. Лучшие курсы покупки составили 74,9-74,8 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 75,51-75,61 рубля за доллар.

Китайский юань упал на Московской бирже при открытии торгов во вторник. Рубль дорожает в условиях старта подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду мая и на фоне дорогой нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,5235 рубля (-8,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Юань находится на минимальных отметках с начала февраля 2023 года. Китайская валюта при этом оказалась на 10,44 копейки ниже уровня действующего официального курса.