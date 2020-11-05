Мурманская область. Арктика (16+)05.11.20 13:39
Доллар рухнул на 1,5 рубля, евро просел на 1,2 рубля
Центральный банк России с 6 ноября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 78,4559 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 154,47 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 92,1229 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 122,18 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Побочный эффект пандемии – в Мурманской области выпущено пищевой продукции на 58,1 млрд рублей, а прибыль получили – 5,9 млн
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-
Последние комментарии
Сергей
03.11.20 08:01
ЧУШЬ ПОЛНАЯ! ВСЕ УЙДЕТ ИЗ РЕГИОНА В МОСКВУ. ЗДЕСЬ ВСЕ РАБОТАЕТ НА СТОЛИЦУ НАШЕЙ РОДИНЫ. КАК НЕ ЕЛИ ТАК И НЕ ПОКУШАЕМ. А ИМ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! РАЗГОВОРОВ МНОГО А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!!!
Комментарий к новости:В Мурманске открыли первое предприятие по переработке живого краба
Д.О. Вернер
02.11.20 22:08
Есть должностные инструкции, а они пиар устраивают!
Лилия
31.10.20 11:34
Мера безопасности, которая не соблюдается В таком маленьком городе и не могут снизить заболеваемость , просто смешно
Комментарий к новости:199 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено за сутки в Мурманской области
-Скоро в эфире15:50«Достояние республик». Документальный цикл (12+)16:15«Частное пионерское. Ура, каникулы!!!». Художественный фильм (6+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Рост цен на бензин в Мурманской области почти остановился-PRO Валюту (16+)Доллар рухнул на 1,5 рубля, евро просел на 1,2 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергетики обнаружили подпольную майнинговую ферму в селе Тулома-PRO ЖКХ (18+)Жители дома № 24 на улице Фадеев Ручей в Мурманске устали жить в сырости-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Путин подписал закон о диспансеризации военных и проверке их на наркотики