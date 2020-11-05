Доллар рухнул на 1,5 рубля, евро просел на 1,2 рубля

Центральный банк России с 6 ноября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 78,4559 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 154,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,1229 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 122,18 копейки.