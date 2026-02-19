Доллар слабо дешевеет к евро, дорожает к фунту и иене

Цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после сильного подъёма накануне.

Поддержку рынку нефти оказывают опасения эскалации напряжённости на Ближнем Востоке. Трейдеры обеспокоены, что военный конфликт в регионе приведёт к перебоям в поставках через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти.

Как пишет finmarket.ru, сообщения о достижении некоторого прогресса в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, прошедших ранее на этой неделе в Женеве, временно ослабили эти опасения, однако впоследствии вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что основные требования США до сих пор не выполнены.

В эфире телеканала «Fox News» Вэнс сказал, что Вашингтон заинтересован в недопущении создания Тегераном ядерного оружия. Он подчеркнул, что США хотели бы решить разногласия с Ираном путём дипломатии, однако отметил, что у американского президента Дональда Трампа есть и иные варианты действий.

Прорыв цены Brent выше $70 за баррель вызван страхом того, что США начнут военные действия против Ирана, написал аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн. Он отметил, что этот страх усилился после публикации «Axios», в которой агентство приводит мнение осведомленных источников о том, что в случае неудачи переговоров военная операция США в Иране будет «масштабной, длящейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну».

В среду вечером газета «Wall Street Journal» сообщила, что США сосредоточили наибольшую авиационную мощь на Ближнем Востоке со времен вторжения в Ирак. Кроме того, в регион направляется второй авианосец США. По словам собеседников издания, такое наращивание сил позволит Вашингтону проводить военные операции против Ирана в течение нескольких недель.

По данным «CBS News», американские военные могут быть готовы ударить по Ирану уже в эту субботу.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 609 тысяч баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в четверг в 20.00 мск. Аналитики, опрошенные «Trading Economics», в среднем ожидают, что отчёт Минэнерго укажет на увеличение запасов нефти на 2,3 млн баррелей.

Курс доллара США растёт в паре с японской иеной, умеренно дорожает к фунту стерлингов, слабо снижается к евро. Трейдеры оценивают статданные и протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Как показали опубликованные накануне данные, промпроизводство в США в январе выросло на 0,7%, лучше прогнозов рынка. Декабрьские данные по заказам на товары длительного пользования и числу новостроек в Штатах также превзошли ожидания, отмечает «Trading Economics».

Между тем протокол январского заседания американского ЦБ, обнародованный в среду, показал, что руководители Федрезерва не намерены спешить с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики. Большинство участников заседания дали понять, что хотели бы увидеть прогресс в замедлении темпа роста цен прежде, чем рассматривать дальнейшее снижение базовой процентной ставки.

При этом, как отмечается в документе, руководители ФРС обсуждали возможность ужесточения ДКП в случае сохранения высокой инфляции. Ряд участников заявили, что поддержали бы заявление, «отражающее возможность того, что корректировка целевого диапазона ставки в сторону повышения может быть уместной, если инфляция останется выше целевого уровня».

Финансовые рынки не ожидают повышения базовой ставки Федрезерва в этом году. Большинство трейдеров по-прежнему прогнозируют два её снижения - в июне и сентябре.

В пятницу будут обнародованы данные о доходах и расходах населения США за декабрь, которые включают ключевой показатель инфляции, отлеживаемый американским ЦБ. В тот же день станет известна предварительная оценка роста американской экономики в четвертом квартале.

Евро по данным на 9.03 мск подрос к доллару на 0,07% и торгуется на уровне $1,1791 по сравнению с $1,1783 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару снизилась на 0,06% - до $1,3487 против $1,3495 по итогам торгов в среду. Курс американской валюты в паре с иеной вырос на 0,33% - до 155,32 иены по сравнению со 154,81 иены на закрытие предыдущей сессии. В паре с офшорным юанем доллар подорожал до 6,9015 юаня против 6,8911 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,04%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,95/84,27 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 182 копейки, средний курс продажи вырос на 257 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77,49-77,59 рубля за доллар.

Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль незначительно дешевеет на нейтральном новостном фоне и при сниженной активности рынка. На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1114 рубля (+0,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,77 копейки выше уровня действующего официального курса.