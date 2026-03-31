Цены на нефть возобновили рост во вторник после отката ранее в ходе торгов на информации СМИ о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы завершить войну с Ираном.

Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, сообщает «The Wall Street Journal» со ссылкой на чиновников администрации. По их словам, президент США пришёл к выводу, что Вашингтон должен достичь своих главных целей по сдерживанию военно-морского флота Ирана и его ракетных запасов и свернуть текущие военные действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью возобновления свободного торгового оборота.

Как пишет finmarket.ru, эксперты опасаются, что боевые действия могут выйти за пределы Персидского залива. По сообщениям «CNN», заместитель министра информации йеменского движения сказал в пятницу, что хуситы намерены блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив, если США и их союзники приступят к эскалации против Ирана.

Нефть Brent завершает текущий месяц рекордным ростом на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, с начала марта она подорожала на 55%. Стоимость WTI в марте поднялась на 54%.

Доллар слабо дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене.

Военные действия в регионе идут пятую неделю подряд, и признаков деэскалации пока нет. Аппетит к риску на мировых рынках несколько увеличился во вторник после появления в газете «The Wall Street Journal» информации о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы завершить войну с Ираном. Он заявил своим помощникам, что готов прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, пишет «WSJ».

Эксперты опасаются, что ускорение инфляции вслед за скачком цен на нефть, а также замедление темпов глобального экономического роста потребует ужесточения позиции ведущих мировых ЦБ.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил накануне, что американский ЦБ привержен задаче возвращения инфляции в США к целевому показателю в 2%. Он отметил, что денежно-кредитная политика Федрезерва находится в «хорошей позиции», чтобы позволить регулятору подождать и оценить развитие событий на Ближнем Востоке.

ФРС будет внимательно наблюдать за динамикой инфляционных ожиданий бизнеса и населения, заявил Пауэлл. Если они повысятся, Федрезерв, вероятно, не сможет дальше оставаться в стороне.

Евро по данным на 9.29 мск подрос к доллару всего на 0,03% и торгуется на уровне $1,1469 по сравнению с $1,1465 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта увеличился на 0,14% - до $1,3204 с $1,3186 накануне. Окончательные данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании, опубликованные во вторник, показали повышение ВВП страны в четвёртом квартале 2025 года на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Стоимость доллара к иене опустилась га 0,15% - до 159,56 иены с 159,71 иены на закрытие сессии в понедельник. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,9143 юаня против 6,9165 юаня по итогам предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index стабилен.

DXY в марте прибавил 3% на фоне ближневосточного конфликта, который привел к росту цен на нефть и вызвал опасения стагфляции в мире, отмечает «Trading Economics».

Китайский юань понижается на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль укрепляется на фоне дорогой нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,732 рубля (-2,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,19 копейки ниже уровня действующего официального курса.