Доллар слабо дорожает к евро, дешевеет к иене и фунту

Цены на нефть эталонных марок падают утром во вторник. Котировки откатываются с максимумов более чем за три года, достигнутых в понедельник, когда обе марки торговались в районе $120 за баррель.

Как пишет finmarket.ru, опасения инвесторов в отношении предложения нефти ослабли после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика.

Кроме того, он заявил о планах отказаться от нефтяных санкций и обеспечить сопровождение танкеров через Ормузский пролив.

Доллар США умеренно дешевеет к иене и фунту стерлингов утром во вторник, но укрепляется к евро. Американская валюта теряет привлекательность как защитный актив на фоне надежд на скорое завершение военного конфликта с участием Соединенных Штатов, Израиля и Ирана.

На этой неделе инвесторы ждут данных о февральской динамике потребительских цен в Штатах по индексу CPI и январской по индексу PCE, которые должны дополнить картину инфляции. Впрочем, ни один из этих отчётов, как ожидается, не будет полностью отражать последствия войны на Ближнем Востоке, пишет «Trading Economics».

Экономика Японии в четвертом квартале 2025 года выросла на 0,3% относительно предыдущих трёх месяцев, согласно опубликованным во вторник пересмотренным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении на 0,1%. Аналитики в среднем также прогнозировали пересмотр до 0,3%, сообщает «Trading Economics». В третьем квартале японский ВВП снизился на 0,7%.

Евро снизился к доллару по данным на 9.24 мск на 0,05% и торгуется на уровне $1,1630 по сравнению с $1,1636 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта подрос на 0,07% до $1,3444 против $1,3437 на закрытие рынка в понедельник. Стоимость доллара в паре с иеной снизилась на 0,10% до 157,52 иены со 157,67 иены по итогам предыдущих торгов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,40%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,01%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,15/86,31 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 55 копеек, средний курс продажи вырос на 185 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81-81,1 рубля за доллар.

Китайский юань поднимается в начале торгов на Московской бирже, рубль падает на фоне корректирующейся вниз нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3745 рубля (+10,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,23 копейки ниже уровня действующего официального курса.