Доллар слабо дорожает к евро и фунту, стабилен к иене

Нефть дорожает с утра после умеренного роста котировок накануне.

Как отмечает finmarket.ru, участники рынка продолжают оценивать итоги переговоров Президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые были проведены в Москве ранее на этой неделе с целью обсудить план по урегулированию российско-украинского конфликта.

Компромисс по территориальному вопросу в рамках украинского урегулирования пока не найден, заявил по итогам переговоров помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер, также участвовавший в переговорах, считают, что Москва заинтересована в поисках решения украинского кризиса, заявил президент США Дональд Трамп.

Также инвесторы следят за ситуацией вокруг Венесуэлы. Трамп ранее заявил о готовности в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам, доставляющим наркотики в США, не только на море, но и на суше. Эти удары начнутся «очень скоро», добавил президент.

«Глобальные поставки нефти всё ещё находятся на высоком уровне. Рынок корректируется, поскольку считает, что подписание российско-украинского мирного договора откладывается, - отметил Деннис Кисслер из «BOK Financial». - Рынок всё ещё сильно нервничает из-за наличия серьёзной геополитической напряжённости».

Также накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 574 тысячи баррелей. Консенсус-прогноз экспертов предполагал их снижение на 800 тысяч баррелей, по данным «Trading Economics».

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 28 ноября, выросли на 4,52 млн баррелей, дистиллятов - на 2,06 млн баррелей.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо растёт в парах с евро и фунтом стерлингов, а также незначительно меняется к иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,13%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,12%.

Участники рынка обращают особое внимание на американские статданные в ожидании декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет на следующей неделе.

Опубликованный вчера отчёт «ADP Research» показал максимальное с марта 2023 года сокращение числа рабочих мест в частном секторе экономики США в ноябре - на 32 тысячи. Опрошенные «Trading Economics» эксперты в среднем ожидали роста на 10 тысяч.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре увеличился до 52,6 пункта по сравнению с 52,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность её уменьшения на 25 б.п. на последнем в этом году заседании оценивается рынком почти в 90%.

По состоянию на 9.23 мск за евро давали $1,1654 по сравнению с $1,1671 на закрытие торгов в среду, европейская валюта теряет около 0,1%. Фунт стерлингов на то же время стоил $1,3334 по сравнению с $1,3353 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены составил 155,38 иены против 155,25 иены в конце предыдущих торгов.

Банк Японии, вероятно, повысит ключевую ставку на декабрьском заседании до 0,75% с текущих 0,5%, пишет Reuters со ссылкой на источники в японском правительстве. Ранее о готовности повысить ставку сигнализировал глава японского ЦБ Кадзуо Уэда. «Позиция правительства такова: если Банк Японии хочет повысить ставку в этом месяце, пожалуйста, принимайте решение самостоятельно», - отметил один из источников, добавив, что практически уверен, что регулятор пойдёт на такой шаг.

Пара доллар/офшорный юань выросла на 0,1% и находится на уровне 7,0653 юаня.

Китайский юань умеренно снизился в начале торгов на Московской бирже; рубль продолжил укрепляться в начале биржевых торгов 4 декабря на фоне растущей нефти и ожиданий увеличения продажи валюты Центробанком с 5 декабря на 5,5 млрд рублей в день в рамках бюджетного правила. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,797 рубля (-7,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,92 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
