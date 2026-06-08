Доллар слабо дорожает к фунту, стабилен к евро и иене

Цены на нефть сегодня прибавляют более 4% на фоне сигналов новой эскалации ближневосточного конфликта. Иран и Израиль обменялись ударами, поставив под угрозу хрупкое перемирие, в то время как продвижения в переговорах Вашингтона и Тегерана не наблюдается.

Как сообщает finmarket.ru, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в понедельник о нанесении авиационных ударов по военным целям в западной и центральной частях Ирана. Иранский телеканал «PressTV» сообщил, что в ряде городов страны, включая Тегеран, Тебриз и Исфахан, были слышны громкие взрывы.

В воскресенье Иран провёл серию ракетных ударов по Израилю. По сообщению ЦАХАЛ, все ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны. Израиль пообещал дать «надлежащий ответ» на эту атаку. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в свою очередь заявил, что ракетная атака стала ответом на удары Израиля по Ирану.

Израильские военные в воскресенье в рамках операции против группировки «Хезболла» нанесли удары по южным пригородам Бейрута, сообщило агентство «ЭФЭ».

«Эскалация конфликта между Израилем и Ираном в эти выходные показала, насколько хрупким является режим прекращения огня, - отмечает президент «Lipow Oil Associates» Энди Липоу. - Усиление напряжённости создаёт риск того, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым дольше, чем ожидалось, а также увеличивает вероятность того, что Иран предпримет дополнительные шаги для ограничения судоходства в Красном море».

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 3,6%.

Доллар США стабилен к евро и иене, умеренно дорожает к фунту стерлингов на торгах в понедельник.

Количество рабочих мест в экономике США без учёта сельскохозяйственного сектора в мае выросло на 172 тысячи, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные «Trading Economics», в среднем прогнозировали повышение на 85 тысяч. Ведомство пересмотрело данные за март и апрель с повышением: американская экономика за эти два месяца прибавила на 93 тысячи рабочих мест больше, чем ожидалось.

Безработица в Штатах в мае осталась на уровне 4,3%, как и ожидалось. Опубликованная статистика показывает, что рынок труда США сохраняет устойчивость, и это даёт Федрезерву возможность фокусироваться на сдерживании инфляции в условиях высоких цен на энергоресурсы из-за ближневосточного конфликта.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность её повышения в декабре оценивается трейдерами более чем в 40%. Рынок при этом ждёт, что Федрезерв не станет менять ставку на ближайшем заседании, которое пройдёт 16-17 июня.

На эту неделю запланирована публикация ряда важных статданных, которые могут повлиять на ожидания трейдеров по ставке, в том числе отчёты о динамике потребительских цен и цен производителей в США за май.

Кроме того, на этой неделе пройдёт очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит «Trading Economics», предполагает повышение ставки по депозитам европейским регулятором на 25 базисных пунктов - до 2,25%.

По данным на 9.00 мск евро торгуется к доллару на уровне $1,1521 по сравнению с $1,1519 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта опустился на 0,09% - до $1,3330 с $1,3342 по итогам торгов в пятницу. Стоимость американской валюты в паре с иеной составляет 160,26 иены против 160,32 иены. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,7878 юаня по сравнению с 6,7913 юаня на закрытие рынка в пятницу.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - также 0,01%.

DXY вырос на 0,7% в пятницу после публикации статданных по американскому рынку труда, укрепивших трейдеров во мнении, что Федеральная резервная система (ФРС) может повысить базовую процентную ставку позднее в этом году.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,67/79,21 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 7 копеек, средний курс продажи вырос на 133 копейки. Лучшие курсы покупки составили 76,6-76,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77,9-78 рубля за доллар.

Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов, рубль растёт на фоне активно дорожающей нефти. Участники рынка также анализируют итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоялся с 3 по 6 июня. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,849 рубля (-2,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,4 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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Банк России изменил порядок расчёта официального курса евро к рублю. Как сообщает ЦБ РФ, с 8 июня ведомство будет его определять на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка (ЕЦБ) по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день.

Данное изменение связано с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, что снижает репрезентативность ежедневного прямого расчёта курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, пояснил Банк России.

Курс доллара США к рублю продолжит рассчитываться на данных отчётности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

Такой порядок был введен после того, как США внесли Московскую биржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий в санкционный список и биржа перестала проводить торги долларом и евро.