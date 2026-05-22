Доллар слабо меняется к основным мировым валютам

Нефтяные цены повышаются сегодня утром после снижения по итогам предыдущей сессии.

Как отмечает finmarket.ru, участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая перспективы урегулирования конфликта между США и Ираном.

Агентство «Reuters» накануне сообщило со ссылкой на источники, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подписал указ, запрещающий вывоз из страны обогащенного урана. Аналитики опасаются, что это ещё больше осложнит переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном, для которого тема иранской ядерной программы является ключевой.

Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в процессе выработки возможного соглашения с Ираном наблюдаются положительные тенденции. «Есть хорошие знаки. Но я не хочу быть слишком оптимистичным. Посмотрим, что произойдёт в последующие пару дней», - сказал он журналистам. Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп всегда предпочитал вариант с дипломатией, однако может прибегнуть и к другим методам, если договориться не удастся.

Ормузский пролив остаётся заблокированным на фоне сохранения напряженности в ближневосточном регионе, что препятствует поставкам энергоресурсов из стран Персидского залива.

«Устойчивое снижение цен на нефть начнётся только тогда, когда фундаментальные показатели нефтяного рынка существенно улучшатся, а это, судя по всему, произойдёт не раньше 2027 года», - полагает аналитик «Capital Economics» Дэвид Оксли.

Эксперт «Rakuten Securities» Сатору Йосида ожидает, что на следующей неделе цена WTI будет оставаться в диапазоне $90-110 за баррель, в котором держится с конца марта.

В ходе сегодняшних торов курс американского доллара слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов, немного укрепляется к японской иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,03%, тогда как более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,05%.

В центре внимания рынка остаётся ситуация на Ближнем Востоке.

Сохранение высоких цен на нефть на фоне продолжающейся блокировки Ормузского пролива усиливает опасения относительно ускорения инфляции, которое может подтолкнуть центральные банки к повышению процентных ставок.

Трейдеры, ожидавшие до начала войны в Иране двух снижений ключевой ставки Федрезерва до конца текущего года, теперь допускают ужесточение денежно-кредитной политики американского ЦБ, оценивая вероятность такого сценария примерно в 40%.

Эксперт «Federated Hermes» Митч Резник обратил внимание на формирование необычно сильной взаимосвязи между ценами на нефть и ожиданиями относительно ставок. По его словам, это свидетельствует о значительных масштабах нефтяного шока.

«То, что изначально казалось лишь изменением инфляционных ожиданий, теперь напрямую влияет на фактическую инфляцию, укрепляя мнение о том, что центральным банкам придётся дольше придерживаться более жесткой политики для восстановления ценовой стабильности», - сказал Резник.

По состоянию на 8.40 мск за евро давали $1,1615 по сравнению с $1,1620 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила $1,3430 против $1,3431 по итогам торгов в четверг. Курс американской валюты в паре с иеной вырос до 159,09 иены по сравнению со 158,99 иены накануне.

Давление на иену оказывает ослабление ожиданий ужесточения ДКП японским центробанком после выхода новых данных по инфляции.

Как стало известно в пятницу, рост потребительских цен в Японии в апреле замедлился до 1,4% в годовом выражении с 1,5% в марте. Темп роста потребительских цен без учёта свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) снизился до минимальных за четыре года 1,4% с 1,8%.

В паре с офшорным юанем доллар торгуется по 6,8007 юаня против 6,8001 юаня в конце предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,43/76,78 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 30 копеек, средний курс продажи упал на 19 копеек. Лучшие курсы покупки составили 75,1-75 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 74,51-74,61 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже. Рубль дешевеет на закрытии позиций перед выходными днями, поддержку ему продолжает оказывать подготовка компаний-экспортёров к налоговому периоду мая. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,49 рубля (+5,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,2 копейки выше уровня действующего официального курса.