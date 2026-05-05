Доллар слабо растёт к основным мировым валютам

Цены на нефть опускаются во вторник благодаря ожиданиям, что США смогут ослабить контроль Ирана над Ормузским проливом и способствовать восстановлению прохода танкеров по этому маршруту.

Как сообщает finmarket.ru, в прошедшие выходные президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС страны начнут оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся его покинуть.

Во вторник датская судоходная компания «Maersk» сообщила, что её судно под флагом США прошло через Ормузский пролив под защитой американских военных. По заявлению «Maersk», судно «Alliance Fairfax» находилось в Персидском заливе, когда в феврале началась война, и «не могло выйти из него».

«Успешный выход судна «Maersk» в сопровождении военных помог частично ослабить опасения перебоев в поставках нефти в краткосрочной перспективе, - отмечает аналитик «KCM Trade» Тим Уотерер. - Это показывает, что в текущих условиях ограниченный безопасный проход возможен и снижает вероятность наиболее негативных сценариев. Однако это по-прежнему скорее единичный случай, а не полноценное восстановление судоходства».

Накануне сообщалось, что иранские военные запустили две ракеты по патрульному кораблю США, проигнорировавшему предупреждения. Инцидент произошёл вблизи иранского побережья в Оманском заливе. Несколько коммерческих судов в этом районе также подверглись ударам.

Кроме того, власти эмирата Фуджейра заявили, что атака беспилотника на нефтяной порт привела к крупному пожару на объекте нефтяной промышленности.

Доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов и иене на торгах во вторник.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,15%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,07%.

Накануне DXY вырос на 0,2% на фоне общего увеличения спроса на защитные активы в связи с опасениями эскалации конфликта на Ближнем Востоке и срыва перемирия. Минобороны ОАЭ сообщило, что в понедельник Иран выпустил по Эмиратам 15 ракет - 12 баллистических и три крылатых, а также четыре БПЛА. Силы ПВО перехватили их.

Внимание участников рынка на этой неделе направлено на апрельский отчёт о состоянии американского рынка труда, который будет обнародован в пятницу.

На вторник запланирована публикация данных о динамике внешней торговли США за март, а также индекса деловой активности в сфере услуг (ISM Services) страны за апрель.

По состоянию на ара евро/доллар по данным на 9.10 мск евро к доллару снизился на 0,03% и торгуется на уровне $1,1687 по сравнению с $1,1691 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару снизился также на 0,03% - до $1,3528 с $1,3532 накануне. Стоимость американской валюты в паре с иеной к этому времени подросла всего на 0,02% - до 157,27 иены против 157,24 иены в понедельник. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,8341 юаня по сравнению с 6,8314 юаня на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,6/79,56 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 44 копейки, средний курс продажи упал на 27 копеек. Лучшие курсы покупки составили 77,9-77,8 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77,52-77,62 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже, рубль немного опускается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0385 рубля (+2,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,42 копейки выше уровня действующего официального курса.