Доллар слабо укрепляется к евро и фунту, стабилен в паре с иеной

Нефть дорожает третий день подряд на фоне растущих сомнений экспертов в возможности скорого заключения Вашингтоном и Тегераном соглашения, которое позволило бы остановить военный конфликт на Ближнем Востоке и возобновить судоходство через Ормузский пролив.

Как сообщает finmarket.ru, американские военные нанесли удары по иранскому острову Кешм в ответ на попытки Тегерана атаковать Кувейт и Бахрейн баллистическими ракетами, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

По данным CENTCOM, перед этим Иран запустил две баллистические ракеты по Кувейту и ещё три по Бахрейну, все они не достигли своих целей.

Иранские СМИ сообщили накануне, что Тегеран изучает предложенное США соглашение о прекращении войны, однако в течение последних нескольких дней не поддерживал контактов с Вашингтоном. Ранее американский президент Дональд Трамп написал в соцсети «Truth Social», что переговоры с Ираном в высоком темпе продолжаются.

«Разногласия между США и Ираном показывают, что до заключения какого-либо соглашения, которое привело бы к нормализации поставок нефти, ещё довольно далеко, - отмечает аналитик «ING Groep NV» в Сингапуре Уоррен Паттерсон. - Риск дальнейшего роста цен сохраняется, особенно по мере приближения третьего квартала - периода, который традиционно характеризуется более высоким спросом на энергоресурсы».

В среду рынок ждёт публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на среду, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 6,75 млн баррелей.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в среду, стабилен в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,07%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,09%.

Поддержку доллару оказывают новые сигналы обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сомнения экспертов в возможности скорого заключения Вашингтоном и Тегераном соглашения, которое позволило бы остановить военный конфликт в регионе, растут. Сохранение напряжённости в регионе усиливает вероятность увеличения инфляционного давления в мире и ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми ЦБ.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хаммак заявила накануне, что в данный момент видит основания для сохранения Федеральной резервной системой (ФРС) базовой процентной ставки на прежнем уровне с учётом неопределенности в отношении перспектив экономики США. В то же время, по её словам, руководству американского ЦБ, возможно, в скором времени придётся начать действовать для сдерживания инфляции.

По состоянию на 8.55 мск за евро давали $1,1622 по сравнению с $1,16321на закрытие предыдущей сессии. Статданные, опубликованные накануне, показали усиление инфляции в еврозоне в мае до максимальных с сентября 2023 года 3,2% в годовом выражении с 3% в апреле на фоне подъёма цен на энергоносители (+10,9%). Рост базовой инфляции (без учёта стоимости питания и энергоносителей, индекс CPI Core) ускорился до 2,5% с 2,2%, в частности, из-за увеличения темпов повышения цен на услуги - до 3,5% с 3%. Инвесторы полагают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) отреагирует на ускорение инфляции повышением основных ставок уже на июньском заседании. Вероятность подъёма ставок на 25 базисных пунктов регулятором 11 июня оценивается рынком в 95%, отмечает «Trading Economics». В общей сложности трейдеры ждут двух или трёх повышений ставок в еврозоне в этом году.

Курс фунта опустился на то же время до $1,3454 с $1,3466 накануне. Стоимость американской валюты в паре с иеной составила к 8:55 мск 159,92 иены против 159,91 иены по итогам предыдущей сессии. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,7677 юаня по сравнению с 6,7624 юаня на закрытие рынка во вторник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,28/77,25 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 130 копеек, средний курс продажи упал на 54 копейки. Лучшие курсы покупки составили 75,8-75,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 76,11-76,21 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль опускается вопреки дорожающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,807 рубля (+1,6 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,58 копейки выше уровня действующего официального курса.