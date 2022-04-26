Доллар снижается к евро и иене после скачка накануне

Мировые цены на нефть во вторник утром растут примерно на 1% после трёх торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, такое удешевление происходило из-за ожиданий снижения спроса на сырьё в Китае — крупнейшем импортере нефти, в свете распространения коронавируса, которое может повлечь новое ужесточение карантинных ограничений и помешать восстановлению экономики.

Аналитики «ANZ», мнение которых приводит газета «Wall Street Journal», считают, что по-прежнему существуют опасения, что вспышки ковида в Китае оказывают давление на спрос. По их словам, политика «нулевой терпимости» Пекина может задержать любое восстановление спроса.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара слабо опускается к основным мировым валютам после существенного роста днём ранее. Кроме того, доллар поддерживает «ястребиная» риторика Федеральной резервной системы, отмечают аналитики. Как ожидается, Федрезерв на следующем заседании, которое пройдёт 3-4 мая, повысит ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 0,75-1%.

А в это время курс евро упал ниже 76 рублей, впервые с марта 2020 года, сообщает Московская биржа.

Рубль подорожал в обеих валютных парах благодаря как сохраняющемуся преобладанию продаж валюты над спросом на неё в условиях сильного торгового сальдо, так и развернувшихся вверх мировых цен на нефть.